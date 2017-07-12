دوناروما: أعتذر للجماهير.. ولم أفكر بالرحيل

قال جيانلويجي دوناروما، حارس ميلانو اليوم الأربعاء، إنه لم يعتزم أبدا الرحيل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أو تضليل جماهيره وذلك بعد توقيعه على عقد جديد يمتد لأربع سنوات.

وصدم دوناروما، الذي استهل مسيرته مع ميلانو عندما بلغ 16 عاما وبات يصنف ضمن أفضل حراس إيطاليا حاليا، جماهير ناديه الشهر الماضي بعدما أبلغ وكيله مينو رايولا النادي بأنه لن يوقع على عقد جديد.



لكن بعد شهر من المفاوضات قال ميلانو أمس الثلاثاء إن دوناروما سيستمر في صفوفه حتى 2021.

وقال الحارس الصاعد للصحافيين: "نشأت في هذا النادي ولم تساورني الشكوك مطلقا بشأن الاستمرار هنا وأنا سعيد جدا وفخور باللعب في ميلانو".



وأضاف: "أعتذر للجماهير وأكرر التأكيد على أنني لم أقصد تضليلهم وأشكرهم على دعمي خلال الموسمين الماضيين".

وشق دوناروما طريقه إلى الفريق الأول عام 2015 في فترة المدرب سينيشا ميهايلوفيتش وسرعان ما أصبح عنصرا أساسيا.



وخاض 68 مباراة بالدرجة الأولى وبات أصغر حارس سنا يخوض مباراة مع منتخب إيطاليا الأول ضد فرنسا العام الماضي عندما كان في سن 17.



وألقى عليه مشجعون أوراقا مالية مزيفة خلال مباراة ضد الدنمارك في بطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي في بولندا.

وأعلن ميلانو اليوم الأربعاء تعاقده مع أنطونيو الشقيق الأكبر لدوناروما وهو حارس مرمى أيضا.



لكن أنطونيو (27 عاما) لم يحظ بنجاح مماثل لشقيقه حيث نشأ في ميلانو، لكنه لم يصل للفريق الأول أبدا لينتقل للعب في صفوف بياتشينزا وجوبيو وباري في القسم الثاني.



وخاض أنطونيو مباراة واحدة فقط في دوري الأضواء مع جنوة وقضى الموسم الماضي مع أستيراس تريبوليس اليوناني.