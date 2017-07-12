فيفا يرفض شكوى سانتوس ضد برشلونة ونيمار

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشكوى المقدمة من نادي سانتوس البرازيلي ضد لاعبه السابق البرازيلي الدولي، نيمار داسيلفا، ونادي برشلونة بشأن وجود مخالفات في صفقة انتقال نيمار لصفوف برشلونة.

وأكدت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال نيمار، في بيان مقتضب لها اليوم الأربعاء: "فيفا رفض شكوى نادي سانتوس وأكد سلامة إجراءات صفقة انتقال نيمار لبرشلونة.. أكبر هيئة كروية في العالم فندت بنود الشكوى المقدمة من سانتوس ضد نيمار ووالده ونادي برشلونة".

وأوضحت الشركة أن القرار صدر أمس الثلاثاء بشأن النزاع القانوني، الذي اشتعل حول وجود مخالفات في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة.

وطالب سانتوس، منذ إتمام الصفقة في 2013، بتعويض مالي عن انتقال نجمه السابق نيمار إلى برشلونة.

وكانت اتهامات وجهت إلى برشلونة وسانتوس بإخفاء وتزييف القيمة الحقيقية للصفقة وهي الاتهامات التي نظرت أمام القضاء الإسباني.