قائد أرسنال: سانشيز باقٍ ولن يرحل

قال بير مرتساكر، قائد أرسنال، إنه يثق في عدم رحيل زميله أليكسيس سانشيز عن صفوف فريقه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أن اللاعب التشيلي لم يجدد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.

وسجل سانشيز 30 هدفا مع أرسنال في كل المسابقات الموسم الماضي، وساعده على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بينما احتل المركز الخامس في الدوري وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعثرت مفاوضات سانشيز لتمديد عقده مع أرسنال لكن المدافع الألماني مرتساكر يثق أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما سيلعب مع أرسنال في الموسم الجديد.



وقال مرتساكر لمحطة فوكس سبورتس التلفزيونية ردا على سؤال حول بقاء سانشيز: "نعم بكل تأكيد. لدينا تشكيلة قوية ولا نريد فقدان أي لاعب".



وأضاف: "حتى لو كان في عامه الأخير من العقد فنحن نريده. لا نتحمل فقدانه. إذا كنا نريد الفوز بالألقاب فينبغي الاحتفاظ بأفضل اللاعبين".

وتابع: "أعتقد أنه ظهر بشكل رائع في كأس القارات بينما هو في إجازة الآن. لكنه من المقاتلين داخل الملعب. أعتقد أنه يريد العودة بأسرع شكل ممكن فهو يكره الإجازات".



وسبق أن عبر سانشيز، الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي الذي بلغ نهائي كأس القارات، عن إحباطه من ابتعاد أرسنال عن المنافسة على لقب الدوري.