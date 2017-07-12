كوتينيو: سنظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد

يتطلع فيليب كوتينيو، صانع لعب ليفربول إلى تطوير مستواه في الموسم الجديد، وقال إن لاعبي فريقه يشعرون بثقة كبيرة بعد العودة إلى المران استعداد لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل كوتينيو لاعب وسط منتخب البرازيل 13 هدفا وصنع سبعة أهداف أخرى مع ليفربول في الدوري بالموسم الماضي، ليساعده على احتلال المركز الرابع والعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب عامين.



وقال كوتينيو (25 عاما) لموقع النادي: "أنا أعمل بشكل يومي وأحاول تطوير مستواه وأتمنى هذا الموسم أن يكون بوسعي الظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي. أتطلع دائما إلى تطوير مستواي".



وأضاف: "كان الموسم السابق جيدا. بكل تأكيد كنا نريد الفوز بشيء لكننا عدنا لمحاولة الاستعداد والظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد".



وتابع: "يشعر الجميع بثقة كبيرة وهذا أهم شيء. لدي ثقة كبيرة وأعتقد الجميع كذلك".



وسيبدأ ليفربول مشواره في الدوري باللعب في ضيافة واتفورد في 12 أغسطس.