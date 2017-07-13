ألفيش: لست مجنوناً.. يوفنتوس لم يفهمني

المصدر: باريس - د ب أ

أكد المدافع البرازيلي، داني الفيش، المنضم حديثا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه السابق يوفنتوس "لم يفهمني" سواء داخل أو خارج الملعب.

وانتقل الفيش إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، لكنه فسخ عقده بعد 12 شهرا فقط وأتم أمس الأربعاء انتقاله إلى سان جيرمان.

وقال الفيش لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "في البداية عانيت من الكثير من المشاكل لأنهم لم يفهموني سواء داخل أو خارج الملعب".

وأضاف: "احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإحداث توازن بين ما أريده وما يريدونه، وبمجرد الوصول للتوافق بدأت النتائج تتحقق".

وأشار "الإحباط؟ هنا على سبيل المثال في غرفة خلع الملابس لا يسمح لنا بسماع الموسيقى، لا يمكنني العيش بدون الموسيقى، من دون رقص".

وأكد: "أنا لست شخصاً مجنوناً يريد تغيير كل اللوائح، وكل شخص لديه طريقه الخاص أو يزيد طاقته وينقلها للآخرين".

وتابع: "أحب أن تكون الأجواء مبهجة، مميزة، علينا أن نجد طرقاً لتحقيق ذلك.. الحياة تحب الجنون طالما لا يلهيك ذلك عن العمل.. أنا شخص عفوي ولكني لم أحاول أبدا إزعاج الآخرين".

واعترف الفيش بأنه رفض عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي كان سيجعله يلعب تحت قيادة مدربه السابق في برشلونة، بيب غوارديولا.

وقال الفيش: "لقد تحدثت مع غوارديولا، ووضحت له أسباب قراري".

وتابع: "مع كل تجاربنا معاً فإن لدينا علاقة ودية ومحترمة، هذا الاحترام يساعدنا على فهم الأمور".

وأشار: "لا أعرف إذا كان قد تفهم خياري، كان لدي خيارات أخرى، في باريس وأيضا في إنجلترا ولكن في النهاية اتخذت قراري".