أوزيل: أريد البقاء في أرسنال

قال لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال إنه يريد الاستمرار مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيناقش مستقبله بعد رحلة الفريق اللندني إلى أستراليا والصين.

وأضاف أوزيل لموقع النادي الرسمي على الإنترنت: "بالتأكيد أفضل البقاء. هذا فريق رائع ودائما أقول إنني أشعر براحة في أرسنال".

وتابع اللاعب البالغ عمره 28 عاما حول التقارير الإعلامية حول أنه ربما يرحل هذا الصيف: "بمجرد العودة إلى لندن سنجلس سويا ونناقش مستقبلي".

وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في 2018.

وقال اللاعب الألماني: "أهم شيء الآن هو الاستعداد للموسم الجديد والرحلة المقبلة والتدريب والوصول إلى لياقة بدنية جيدة. عندما أعود إلى لندن سنجلس ونتناقش".

ويلعب أرسنال اليوم الخميس ضد سيدني أف.سي ثم سيدني واندرارز يوم السبت قبل أن يتوجه إلى الصين.