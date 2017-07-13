أياكس: لاعبنا يعاني من إصابة مزمنة في المخ

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، أن لاعبه الشاب عبد الحق نوري يعاني من إصابة "خطيرة ومزمنة في المخ".

وكان نوري قد انهار بسبب مشكلة في ضربات القلب خلال مباراة ودية لفريقه أمام فيردر بريمن أقيمت يوم السبت الماضي في النمسا. وأفادت تقارير انه تم انعاشه قبل ذهابه للمستشفى.

وذكر أياكس عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أياكس أمستردام يشعر بالأسى للإعلان عن إصابة عبد الحق نوري بإصابة خطيرة ومزمنة في المخ".

وأضاف البيان: "تعاطفنا مع اللاعب والمقربين منه في هذه الفترة العصيبة".

وفي بيان آخر على الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، ذكر النادي أن فرص تعافيه "معدومة".

وذكر النادي يوم الاثنين الماضي أن قلبه يعمل بشكل طبيعي ولكنه يظل في غيبوبة صناعية.

ويتوقع أن ينقل نوري لهولندا لتلقي المزيد من العلاج في أمستردام.

وقال مدير النادي إدوين فان دير سار: "إنه أسوأ تقرير ممكن. إنه رهيب. لقد جاء بمثابة صدمة لأياكس على الرغم من انه كان يجب توقع حدوث شيء مثل هذا".

وشارك نوري للمرة الأولى مع الفريق الأول لأياكس في سبتمبر من العام الماضي حيث خاض 15 مباراة. وظل أيضا جزء من فريق الشباب وحصل على لقب أفضل لاعب عن الموسم الماضي.

وقال فان دير سار: "عبد الحق موهبة كروية عظيمة. لسوء الحظ لن نتمكن من معرفة إلى أي مدى كان سيبزغ نجمه لو لم يحدث هذا".