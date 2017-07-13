فيفا يرفع الحظر عن اتحاد الكرة السوداني

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإيقاف عن السودان، اليوم الخميس، لكن القرار جاء متأخرا ليحرم ناديي المريخ والهلال من الاستمرار في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الفيفا في بيان إنه رفع الإيقاف الذي فرضه على الاتحاد السوداني في السابع من يوليو، بسبب مرسوم صادر من وزارة العدل في البلاد الشهر الماضي.

وأضاف الفيفا أن المرسوم الذي انتهك لوائح الاتحاد الدولي التي تحظر التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات المحلية، أُلغي وعاد معتصم جعفر إلى رئاسة الاتحاد السوداني بجانب أعضاء مجلس إدارته.

وأزيح جعفر من منصبه بقرار من وزارة العدل وأخرجت الشرطة أعضاء مجلس إدارته من مقر الاتحاد السوداني وحل محله عبد الرحمن سر الختم.

وفي هذه الأثناء تم اعتبار الهلال والمريخ مهزومين بنتيجة 3-صفر في مباراتيهما بدوري الأبطال وخرجا من البطولة رغم أن الفريقين كانا يملكان فرصة في التأهل لدور الثمانية.

وكان الهلال والمريخ يلعبان في مجموعة واحدة في دوري الأبطال، لكن بعد اعتبارهما مهزومين أمام النجم الساحلي التونسي وفيروفياريو بيرا الموزامبيقي حصل المنافسان على بطاقة التأهل.