لاكازيت يسجل أول أهدافه بقميص أرسنال

وجد المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت طريقه إلى الشباك الخميس في مباراته الأولى مع فريقه الجديد أرسنال الإنكليزي، وذلك في لقاء ودي ضد مضيفه نادي سيدني الأسترالي انتهى لمصلحة النادي اللندني 2-صفر.

ودخل المهاجم الذي انتقل الأسبوع الماضي من ليون إلى أرسنال مقابل 60 مليون يورو، في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني لفريقه الذي تقدم منذ الدقيقة الرابعة بهدف للألماني بير ميرتيساكر.

وتحدث مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر عن بداية مواطنه مع "المدفعجية"، قائلا "من المهم أن يزيحه (هم التسجيل) عن كتفيه لأنك كمهاجم، يتوقع منك أن تسجل، بالتالي في إمكانكم أن تروا سعادته".

وأردف فينغر بالقول: "لكن بشكل عام، ما نتطلع إليه بشكل أساسي هو اللعب بوتيرة جيدة وأن نطور اللعب الجماعي، ولفترة طويلة من المباراة حققنا هذا الأمر بشكل جيد".

ويعول أرسنال بشكل كبير في الموسم المقبل على القدرة التهديفية للاعب البالغ 26 عاما، والذي سجل 130 هدفا مع ليون، بينها 100 في الدوري. ودافع لاكازيت عن ألوان الفريق الأول لليون بين 2010 و2017، بعدما انضم الى النادي عام 2003 بعمر الثانية عشرة.

وبدأ تألق لاكازيت منذ العام 2014.

سجل 27 هدفا في موسم 2014-2015، أضاف إليها 21 هدفا في موسم 2015-2016، و28 هدفا في موسم 2016-2017، ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في الدوري الفرنسي لثلاثة مواسم متتالية منذ جان-بيار بابان بين 1988 و1992.

وسيكون لاكازيت أمام فرصة تأكيد بدايته القوية عندما يخوض أرسنال مباراته الأسترالية الثانية السبت ضد وسترن سيدني واندررز، قبل أن ينتقل إلى الصين في جولة تحضيرية يلتقي خلالها في مدينة شنغهاي نادي بايرن ميونيخ الألماني (الأربعاء)، وبعدها بأربعة أيام في بكين مواطنه وجاره تشلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم.