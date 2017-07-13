ميسي: نتطلع إلى تقديم المزيد مع المدرب الجديد

وعد المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الخميس بتقديم "الأفضل" في إشراف إرنستو فالفيردي، المدرب الجديد لناديه برشلونة الإسباني، وذلك في أعقاب موسم لم يحرز خلاله النادي الكتالوني سوى كأس إسبانيا في كرة القدم.

وحل فالفيردي، المدرب السابق لأتلتيك بلباو الإسباني، في نهاية الموسم المنصرم بديلا للويس إنريكي الذي قرر عدم تمديد عقده مع برشلونة بعد ثلاثة مواسم على رأس الجهاز الفني للنادي.

وأشار ميسي (30 عاما) الذي مدد مؤخرا عقده مع النادي الكتالوني حتى سنة 2021، إلى أنه غير معتاد على أسلوب المدرب الجديد، حذرا في تقديم توقعات كبيرة للموسم المقبل.

وقال ميسي: "حسنا، سأقول الأمر نفسه الذي أقوله دائما"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، على هامش الإعلان عن اتفاق رعاية جديد بين النادي وشركة راكوتن اليابانية العملاقة للتجارة الإلكترونية".

وأضاف: "عندما أبدأ موسما جديدا، ثمة هدف واضح جدا، وهو أن يقدم برشلونة أفضل ما لديه (...) شخصيا أنا سعيد جدا وأتطلع لبدء الموسم الجديد".

وشدد اللاعب الأرجنتيني على أن "كل شيء سيكون جديدا (في إشراف فالفيردي). نسمع الكثير عن سمعته الجيدة جدا"، مضيفا أنه يعقد "آمالا على البداية الجديدة (...) نرغب في بذل قصارى جهدنا".

وعاود لاعبو برشلونة تمارينهم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد في إشراف فالفيردي، في غياب لاعبين بارزين في مقدمهم ميسي. وسينضم إلى التدريبات اعتبارا من الجمعة، اللاعبون أندريس انييستا، جوردي ألبا، صامويل اومتيتي وسيرخيو بوسكيتس، بعدما شاركوا مطلع يونيو الماضي في تصفيات كأس العالم 2018 مع منتخباتهم، على أن يلتحق بهم ميسي ونيمار وبيكيه وتوران السبت.

ولم ينضم إلى الفريق سوى جيرار ديلوفوي قادما من إيفرتون، وغادره الفرنسي جيريمي ماتيو وكريستيان تيلو.

وينتقل برشلونة في 19 يوليو إلى الولايات المتحدة في جولة استعدادية للموسم المقبل، يخوض خلالها مباريات ضد يوفنتوس الايطالي ومانشستر يونايتد الانكليزي وغريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد في إطار "كأس الأبطال".