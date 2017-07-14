الياباني كاغاوا يمدد عقده مع دورتموند حتى 2020

جدد لاعب الوسط الدولي الياباني شينجي كاغاوا، عقده مع بوروسيا دورتموند، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم لمدة ثلاث سنوات حتى 2020، حسب ما أعلن النادي اليوم الجمعة.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني، ميكايل تسورك، في الوقت الذي وصل فيه الفريق الى اليابان في جولة آسيوية، "نحن سعداء جدا لأن شينجي سيلعب في صفوفنا في المواسم الثلاثة المقبلة".

وخاض كاغاوا (28 عاما) 127 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالها 36 هدفا، علما بأنه انضم إلى دورتموند عام 2010 وأمضى موسمين في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي (2012-2014) قبل أن يعود إلى الدوري الألماني مع فريقه السابق.