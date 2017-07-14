بواتينغ يغيب عن بايرن في جولته الآسيوية

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الجمعة، أن المدافع الألماني جيروم بواتينغ لن يلحق بزملائه في الفريق في الجولة المقررة بالقارة الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ أن بواتينغ سيواصل برنامج استعادة لياقته في ميونخ بعد التعافي من إصابته بعضلات الفخذ، كي يستعد لانطلاقة الموسم في منتصف أغسطس المقبل.

كذلك يغيب عن الجولة الآسيوية حارس المرمى مانويل نوير والنجم آريين روبن بسبب الإصابات، بينما لم تنته بعد فترة إجازة جوشوا كيميش وسيبستيان رودي ونيكلاس شوله وأرتورو فيدال الذين شاركوا مؤخرا في كأس القارات 2017 بروسيا.

ويبدأ بايرن ميونخ جولته الآسيوية بعد غد الأحد وتستمر لمدة 13 يوما، سيخوض خلالها مباراتين في كل من الصين وسنغافورة.