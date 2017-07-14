رسمياً.. ريال مدريد يتعاقد مع سيبايوس

أعلن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، الجمعة، تعاقده مع لاعب وسط بيتيس إشبيلية دانيال سيبايوس لمدة ستة أعوام.

وأوضح النادي الملكي في بيان له: "توصل ريال مدريد وبيتيس إشبيلية إلى اتفاق حول انتقال اللاعب داني سيبايوس الذي وقع عقداً لمدة 6 أعوام".

وبات سيبايوس (20 عاما) ثاني لاعب يتعاقد مع ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد المدافع الفرنسي ثيو فرنانديز.

ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة بيد أن صحيفتي "ماركا" و"آس" ذكرتا أن ريال مدريد دفع 16,5 مليون يورو لبيتيس إشبيلية، أي بزيادة 1,5 مليون يورو عن قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع النادي الأندلسي.

وسيتم تقديم اللاعب الجديد في 20 يوليو الحالي قبل الالتحاق في اليوم التالي بباقي لاعبي الفريق الذي يعسكر في الولايات المتحدة.

وكان لاعب الوسط الواعد اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي جرت في يونيو الماضي في بولندا، حيث خسر منتخب بلاده المباراة النهائية أمام المانيا (صفر-1).

وخاض سيبايوس 31 مباراة مع بيتيس إشبيلية الموسم الماضي وسجل هدفين مع تمريرتين حاسمتين.