فيدرر يطير إلى نهائي ويمبلدون

لحق السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثالثا والمتوج باللقب سبع مرات بالكرواتي مارين سيليتش السابع إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وفاز فيدرر في نصف النهائي الجمعة على التشيكي توماس برديتش الحادي عشر 7-6 (7-4) و7-6 (7-4) و6-4 ليبلغ النهائي من دون خسارة أي مجموعة حتى الآن.

وكان سيليتش تغلب على الأميركي سام كويري في مباراة نصف النهائي الثانية.

وهي المرة الحادية عشرة التي يبلغ فيها فيدرر (35 عاما) نهائي ويمبلدون التي يتشارك فيها بالرقم القياسي مع الأميركي بيت سامبراس برصيد سبعة ألقاب لكل منهما (في عصر الاحتراف).

وأكد السويسري تفوقه على برديتش رافعا رصيده أمامه إلى 19 فوزا في 25 مباراة.

ويقدم فيدرر هذا الموسم أداء يعيد إلى الأذهان المستوى الذي جعله أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضلهم في تاريخ الكرة الصفراء، إذ توج في بداية الموسم بلقبه الكبير الثامن عشر بإحرازه لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى الخامسة في مسيرته، ثم أضاف ألقاب دورات انديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز وهاله الألمانية.

وغاب فيدرر عن دورات الملاعب الترابية للراحة قبل ويمبلدون.