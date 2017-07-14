مانشستر سيتي يتعاقد مع المدافع وولكر

المصدر: لندن - د ب أ

تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مع المدافع كيلي والكر من نادي توتنهام لمدة خمسة مواسم.

ولم يعلن مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة، التي أفادت تقارير إعلامية بريطانية انها تكلفت مبدئيا 45 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار) بالإضافة إلى خمسة ملايين جنيه استرليني كإضافات.

وقال والكر للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "سعيد بتوقيعي لمانشستر سيتي ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ معهم".

وأضاف: "جوسيب غوارديولا هو أحد المدربين الأكثر احتراما في العالم، وأشعر ان بإمكانه مساعدتي لتطوير أدائي".

وخاض والكر 228 مباراة خلال ثماني سنوات تواجد فيهم مع توتنهام واختير مرتان من قبل زملائه بالفريق كأفضل لاعب في العام.

كما خاض والكر 27 مباراة مع إنجلترا منذ انضمامه للمرة الأولى في 2011.

وقال تيكسيكي بيجيريتاين مدير الكرة بمانشستر سيتي: "أصبح كيلي من أفضل اللاعبين الذين يلعبون في مركز الظهير في الدوري الإنجليزي ويمكن تبرير ذلك بإنه الظهير الأساسي للمنتخب الإنجليزي".

وأصبح والكر ثلاث صفقات مانشستر سيتي الصيفية بعد التعاقد مع بريناردو سيلفا والحارس إديرسون مورايس.