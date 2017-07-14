هوندا ينتقل إلى صفوف باتشوكا المكسيكي

أعلن نادي باتشوكا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) اليوم الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط الياباني كيسوكي هوندا بعد شهرين من رحيله عن ميلانو في صفقة انتقال حر.

وقال هوندا بالإسبانية في فيديو على حساب النادي المكسيكي على تويتر "وقعت الآن للانضمام إلى باتشوكا وأنا سعيد للغاية".

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد.

وشارك هوندا لاعب الوسط المهاجم البالغ عمره 31 عاما في 86 مباراة دولية مع منتخب باليابان سجل خلالها 36 هدفا.

وهو الياباني الوحيد الذي سجل في بطولتين مختلفتين لكأس العالم، حيث هز الشباك في نهائيات جنوب إفريقيا 2010 وفي البرازيل 2014.

وانضم هوندا إلى ميلانو في يناير كانون الثاني 2014 مقابل نحو 20 مليون يورو (22.8 مليون دولار) قادما من تشسكا موسكو الروسي لكنه لم يستطع إيقاف تراجع العملاق الإيطالي الذي ابتعد عن المراكز الخمسة الأولى خلال المواسم الأربعة التي أمضاها في ملعب سان سيرو.

واعترف هوندا عقب الخسارة في مباراته الأخيرة 2-1 على ملعب كالياري والتي حمل خلالها شارة القيادة بأن فترته مع ميلانو كانت مخيبة للآمال.

وقال "للأسف لم أتمكن دائما من أداء دور المهاجم الصريح كما كنت أود لكني لم أفقد الأمل ولم أستسلم وبذلت قصارى جهدي في كل مباراة وكل تدريب شاركت فيه مع الفريق".