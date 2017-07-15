الهولندي شنايدر يرحل عن صفوف غلطة سراي

أعلن نادي غلطة سراي التركي، أن المهاجم الدولي الهولندي ويسلي شنايدر ترك الفريق بعد أربعة مواسم أصبح خلالها معشوق أنصار النادي، بموجب اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وقال غلطة سراي في بيان: "نادينا انفصل عن ويسلي شنايدر. نحن نتمنى بصدق لويسلي شنايدر الأفضل في مسيرته المستقبلية".

وحسب وكالة أنباء الأناضول، أثار نبأ رحيل شنايدر غضب واحتجاج المشجعين الذين تجمعوا أمام مقر النادي في اسطنبول، مطالبين باستقالة رئيسه دورسون اوزبك.

والتحق شنايدر (33 عاما) بغلطة سراي في يناير 2013 وسجل له 46 هدفا في 175 مباراة.

وقال غلطة سراي الذي فشل في إحراز اللقب في الموسمين الماضيين، إن عقد شنايدر انتهى بالتراضي، وقد تنازل عن الأجر السنوي البالغ 4,5 مليون الذي يفترض أن يدفع له عن الموسم الجديد.

وأوضح أن غلطة سراي سيحصل على 20 مليون يورو كتعويض في حال انضمام شنايدر إلى أحد الأندية التركية المنافسة في السنوات الثلاث المقبلة.

وتسري شائعات حول احتمال انتقال شنايدر إلى دوري المحترفين الأميركي.

من جانبه، كتب شنايدر على صفحته في تويتر: "أمضيت سنوات رائعة في اسطنبول. حقا، أنا أحب النادي والمدينة والمشجعين. شكرا لكم على كل شيء".

وكان غلطة سراي الذي يشرف على تدريبه الدولي الكرواتي السابق ايغور تودور (39 عاما)، ضم إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية المهاجم الدولي الفرنسي بافيتيمبي غوميس والدولي المغربي يونس بلهندة.

وبدأ غلطة سراي الموسم الجديد بخسارة غير متوقعه أمام اوسترسوند السويدي المتواضع صفر-2 في ذهاب الدور التأهيلي الثاني ضمن مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).