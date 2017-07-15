بونوتشي يودع جماهير "السيدة العجوز" قبل تمثيل ميلان

حيا المدافع ليوناردو بونوتشي، أنصار ناديه السابق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، السبت، قبل الالتحاق بفريقه الجديد ميلان في صفحة خصته بها صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت".

وتحت عنوان "قصة رائعة"، شكر بونوتشي، أحد أفضل المدافعين في العالم، أنصاره في يوفنتوس بعد سبعة مواسم مع فريق "السيدة العجوز" في تورينو.

وكتب بونوتشي (30 عاما) في رسالة وداعية: "سبعة مواسم مضت. سبعة مواسم من النجاحات والأحلام المتحققة، من النضوج المكتسب بفضل هذه العلاقة الاستثنائية وهذه العاطفة اللامحدودة تجاه يوفنتوس".

وأضاف: "لقد أعطيت دائما كل ما عندي ولم أبخل بشيء. أخذت، أعطيت وتعلمت، وبالالتفات إلى الوراء، ما أراه اليوم هو تاريخ رائع جدير بأن ينتهي في كل الاحترام والمودة دون أن تشوب أي شائبة حياتي مع النادي والقائد والأصدقاء والمشجعين".

وأحرز بونوتشي مع يوفنتوس بطولة الدوري 6 مرات، وكأس إيطاليا 3 مرات، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأعلن ميلان الجمعة عن ضم قلب الدفاع الدولي الإيطالي، وكتب على موقعه في شبكة الإنترنت "بونوتشي في ميلان"، وأرفق ذلك بمقطع فيديو لبونوتشي مع مسؤولي النادي اللومباردي والابتسامة على محياه.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن بونوتشي سيوقع عقدا يمتد لخمسة أعوام مقابل 40 مليون يورو.

وباع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني منتصف ابريل الماضي النادي اللومباردي إلى مستثمرين صينيين وضعوا هدفا أدنى هو تأهل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز فيها آخر مرة عام 2007.

وينشط ميلان في سوق الانتقالات الصيفية، وضم حتى الآن إضافة إلى بونوتشي، الإيطاليين اندريا كونتي وماتيو موساكيو والعاجي فرانك كيسي والبرتغالي اندريه سيلفا، فضلا عن تمديد عقد حارسه الشاب جانلويجي دوناروما.