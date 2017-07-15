سانشيز: أرغب بالرحيل عن أرسنال

كشفت الصحف الإنكليزية، أن النجم التشيلي ألكسيس سانشيز، قد أخبر أرسنال رسمياً عن رغبته في الرحيل إلى نادٍ مشارك في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات سانشيز وردت من تشيلي، حيث يقضي عطلته الصيفية، فيما أكد اللاعب أن الأمر في يد أرسنال، ومستعد للبقاء حتى نهاية الموسم المقبل، وهي المدة المتبقية من فترة عقده، على أن يغادر كلاعب حر مع نهاية الموسم.

وسجل سانشيز 30 هدفا مع أرسنال في كل المسابقات الموسم الماضي، وساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما احتل المركز الخامس في الدوري، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن عبر سانشيز، الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي الذي بلغ نهائي كأس القارات، عن إحباطه من ابتعاد أرسنال عن المنافسة على لقب الدوري.