سيميدو: ارتداء شعار برشلونة فخر كبير

المصدر: برشلونة - د ب أ

قال اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو، إنه لن يترك ناديه الجديد برشلونة الإسباني "حتى آخر قطرة عرق"، موضحاً أنه يفتخر باللعب للنادي الكتالوني.

وتعاقد برشلونة مع لاعب الوسط سيميدو (23 عاما) من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات بداية من الموسم الحالي.

كما قدم برشلونة لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي أكد خلاله سيميدو: "لن أترك الفريق حتى آخر قطرة عرق".

وأوضح: "إنه لشرف كبير وفخر لي أن أرتدي قميص برشلونة. أعشق ما رأيته في هذا النادي. إنه نادٍ يتمتع بأبعاد ومزايا رائعة. أريد أن أعرف كل شيء وكل شخص فيه".

وإذا قدم سيميدو أداء جيدا مع برشلونة، سيحصل بنفيكا على مقابل مالي إضافي بخلاف المقابل المالي للصفقة والذي بلغ 30 مليون يورو (34 مليون دولار) .

وأوضح روبرت فيرنانديز مدير الكرة بنادي برشلونة: "اخترنا التعاقد مع سيميدو لمستقبله الرائع. إنه لاعب شاب وقضى عاما ونصف العام في مسابقات رائعة كما سيساعدنا كثيرا".

وكان سيميدو، الصفقة الثانية التي يبرمها برشلونة هذا الصيف، وصل برشلونة مساء الخميس وخضع للفحص الطبي ثم وقع بعدها بساعات قليلة على عقد انتقاله رسميا لبرشلونة.

وفيما بين التعاقد وتقديم اللاعب إلى وسائل الإعلام، أكد بنفيكا أن الصفقة لم تتم بعد.

ولا يحظى سيميدو بشهرة على الساحة الأوروبية ولكن النادي الكتالوني تعاقد معه لسد الثغرة التي تركها رحيل الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش الذي ترك النادي في يونيو 2015 .

وفشل كل من أليكس فيدال وسيرجي روبرتو في سد هذه الثغرة خلال الموسم الماضي.

وحاول برشلونة استعادة اللاعب هيكتور بيليرين إلى صفوفه هذا الصيف ولكن أرسنال الإنجليزي رفض تماما فكرة التفريط في اللاعب.

وعن اللاعبين الذين سينافسهم على الدخول في التشكيلة الأساسية للفريق، قال سيميدو: "إنهما لاعبان رائعان، سنتنافس ونحاول أن نتعلم من بعضنا البعض... كل لاعب لديه أسلوبه في اللعب وسيساهم بقدر في مساعدة الفريق".