فينغر: أرسنال لم يطلب ضم مبابي

نفى أرسين فينغر، مدرب أرسنال، أن فريقه طلب ضم المهاجم كيليان مبابي من موناكو، ويعتقد أن اللاعب سيستمر مع النادي الفرنسي.

وارتبط اسم أرسنال بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عاما الذي أصبح أحد أبرز المهاجمين المطلوب التعاقد معهم في أوروبا.

وقال فينغر للصحافيين بعد فوز أرسنال 3-1 على ويسترن سيدني واندررز السبت: "لم نقدم أي عرض".

وتابع: "أعتقد أنه سيبقى. تبدو الأمور كذلك. لموسم واحد آخر. ربما لديه العديد من الاختيارات. في النهاية لا ينتقل اللاعبون".

وأضاف: "ما نعلمه أن مبابي يساوي أكثر من مئة مليون (جنيه استرليني) وبعد ذلك لديك مطلق الحرية في تخيل ما تريد".

وأشار فينغر إلى أن اليكس اوكسليد تشامبرلين سيستمر مع أرسنال على الرغم من رغبة تشيلسي وليفربول في التعاقد معه.

وقال: "أتوقع استمراره بنسبة مئة في المئة. سيبقى مع أرسنال بغض النظر عما سيحدث".