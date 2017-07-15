مورينيو: إبراهيموفيتش قد يعود.. ولوكاكو هداف رائع

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن من الممكن أن يتعاقد ناديه من جديد مع لاعبه السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي مؤتمر صحافي قبل مباراة ودية أمام لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي استعدادا للموسم الجديد أمس الجمعة ترك المدرب البرتغالي المخضرم الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف ناديه بعد تعافيه من جراحة في الركبة.

وأمضى إبراهيموفيتش (35 عاما) الموسم الماضي في صفوف يونايتد بناء على عقد لموسم واحد وكان هدافه الأول لكنه تعرض لإصابة في أبريل الماضي، ربما تبعده عن اللعب حتى ديسمبر المقبل على أقل تقدير.

وقال مورينيو للصحافيين: "إذا ما قرر الانضمام للفريق فإنه لن يتمكن من العودة قبل ديسمبر.. لماذا لا ننتظر. وهل ننتظر. نحن نتفاوض ونتبادل الآراء والأفكار".

وبعد رحيل إبراهيموفيتش عن يونايتد تعاقد مورينيو مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو من المنافس المحلي ايفرتون مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بريطانية بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (98.27 مليون دولار).

وأشار المدرب البرتغالي إلى أنه تعاقد مع لوكاكو لأنه مهاجم يعرف جيدا الدوري الإنجليزي وجاهز للتأقلم في صفوف فريقه.

وقال مورينيو عن المهاجم البلجيكي أيضا: "روميلو لا يشارك في العادة في صنع الهجمات لكنه في الغالب يشارك في إنهاء الهجمات"، وهذا هو ما يحتاجه يونايتد وخاصة في مواجهة الفرق التي تعلب بأسلوب دفاعي.