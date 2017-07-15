"كاس" تقلّص فترة إيقاف نيكولز

انتهت فترة إيقاف التشيلي هارولد ماين نيكولز، الذي ترأس لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدراسة طلبات استضافة مونديالي 2018 و2022، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بتقليص فترة إيقافه.

وقلصت "كاس" الجمعة، فترة إيقاف ماين نيكولز من ثلاث سنوات إلى سنتين، وبات بإمكانه العودة إلى مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الأخلاق في الفيفا أوقفت ماين نيكولز في يوليو 2015 عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم لاتهامه "بطلب خدمات شخصية".

وأعد رئيس الاتحاد التشيلي السابق التقرير الذي اعتبر قطر أسوأ المرشحين لاستضافة كأس العالم 2022، في حين أنه طلب خدمات منها لأفراد في عائلته.

وأوقف ماين نيكولز في البداية لسبع سنوات، لكن العقوبة قلصت إلى ثلاث في أبريل الماضي.