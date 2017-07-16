إشبيلية يعلن تعاقده مع الإسباني نوليتو

أعلن مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي، إن لاعبه نوليتو انتقل إلى إشبيلية الإسباني بعدما فشل في التأقلم في إنجلترا.

وطلب بيب غوارديولا مدرب سيتي ضم نوليتو من سيلتا فيغو الإسباني في يوليو الماضي، وشارك في 30 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف.

وأعلن سيتي رحيل اللاعب في بيان مقتضب على موقعه على الإنترنت، لكنه لم يعلن عن المقابل المالي الذي تلقاه لترك اللاعب البالغ عمره 30 عاما.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي إلى أن إشبيلية سيدفع عشرة ملايين يورو (11.47 مليون دولار) لضم اللاعب من سيتي.

وقال اللاعب في مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية إنه يريد الرحيل عن سيتي وألقى باللوم على معاناته في تعلم اللغة الإنجليزية والطقس في مانشستر.

وأضاف: "تعلمت القليل من الإنجليزية. هي صعبة للغاية. تعلمت فقط غدا وصباح الخير ومساء الخير والقليل. لون وجه ابنتي تغير كأنها تعيش في مغارة".

وقال إشبيلية في بيان: "نوليتو سيصبح لاعبا في إشبيلية لمدة ثلاثة أعوام حتى يونيو 2020. اللاعب وصل إلى إشبيلية اليوم وخضع للكشف الطبي ووقع على العقد مع خوسيه كاسترو رئيس النادي في استاد سانشيز بيزخوان".