ميلان يواصل صفقاته ويضم الأرجنتيني بيليا

واصل ميلان الإيطالي نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بضمه لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا من مواطنه لاتسيو بعقد يمتد ثلاثة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن، الأحد، النادي اللومباردي.

وذكر ميلان في بيانه أن مفعول عقد الأعوام الثلاثة الذي يربطه بقائد لاتسيو البالغ 30 عاما، بدأ في 30 يونيو.

ودافع بيليا عن ألوان لاتسيو منذ 2013 بعد انضمامه إليه من اندرلخت البلجيكي الذي كان التجربة الأوروبية الأولى للاعب الأرجنتيني بعد أن حل فيه منذ 2006 قادما من انديبندينتي.

وينشط ميلان في سوق الانتقالات الصيفية بإشراف الملاك الصينيين الجدد الذين اشتروا النادي مؤخرا من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

وعزز ميلان صفوفه حتى الآن بقلب دفاع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي، ولاعب الوسط التركي هاكان كالهانوغلو (باير ليفركوزن الألماني)، والإيطاليين الظهير الأيمن اندريا كونتي (اتالانتا) وقلب الدفاع ماتيو موساكيو (فياريال الإسباني)، ولاعب الوسط الدفاعي العاجي فرانك كيسي (اتالانتا)، والمهاجم البرتغالي اندريه سيلفا (بورتو)، والظهير الأيسر السويسري-التشيلي ريكاردو رودريغيز (فولفسبورغ الألماني)، فضلا عن تمديد عقد حارسه الشاب جانلويجي دوناروما.