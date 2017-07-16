وفاة 8 مشجعين في أعمال عنف خلال مباراة بالسنغال

المصدر: داكار - د ب أ

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 49 آخرون بجروح إثر اندلاع أعمال شغب خلال المباراة النهائية لبطولة الدوري السنغالي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية يوم الأحد، أن أحد جداران الملعب "انهار تحت الضغط الكبير لمشجعي الفريقين أثناء مغادرتهم ملعب دمبا ديوب" بالعاصمة داكار.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، وكانت النتيجة تشير لتقدم استاد امبور على واكام 2 -1.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يسجل استاد امبور الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول.

واندلعت أعمال الشغب بعد هدف استاد امبور، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 49 آخرين من بينهم حالات وصفت بالخطيرة.

وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في محاولة لإنهاء أعمال العنف.