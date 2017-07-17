برشلونة ينفي إمكانية رحيل نيمار

نفى المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، روبرت فيرنانديز، الاثنين، احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي نيمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض تخص لاعبي النادي الكتالوني.

وقال فيرنانديز خلال مؤتمر صحافي: "لن يقوم أي ناد بدفع الشرط الجزائي الخاص بنيمار".

وجاءت تصريحات فيرنانديز للرد على ما قالته صحيفة "سبورت الإسبانية بأن نيمار "لا يشعر بالراحة في برشلونة".

وقالت الصحيفة: "بعض من الأشخاص المحيطين باللاعب يؤكدون له بأنه حان الوقت لرحيله عن برشلونة".

وأضافت: "لقد طالبوه بالابتعاد عن ظل ميسي من أجل أن يطوير نفسه بعيدا عن الكامب نو والبحث عن مجد شخصي أكبر".

ورغم ذلك، يستبعد برشلونة احتمالية رحيل النجم البرازيلي معتمدا على قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده والتي تتعدى 200 مليون يورو (230 مليون دولار).

وعلى جانب آخر، أوضح فيرنانديز أنه لا يوجد حاليا أي عروض للاعبي النادي الكتالوني، كما أشار إلى إمكانية انضمام لاعبين جدد من أجل تدعيم مراكز خط الوسط.

واختتم قائلا: "سيكون من المناسب أن يكون لاعبا يستطيع اللعب في المراكز الثلاثة، في اليمين واليسار والوسط، اللعب في مركز واحد سيجعل من أمر مشاركته في المباريات أمرا صعبا بعض الشيء".