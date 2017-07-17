جو هارت يقترب من الانضمام إلى وست هام

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، الاثنين، أن حارس مانشستر سيتي الدولي جو هارت سيخضع اليوم لفحص طبي لدى نادي وست هام، تمهيدا للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

ويتوقع أن يوقع هارت (30 عاما و71 مباراة دولية) عقد إعارة لموسم واحد مع إمكانية شرائه، بحسب وسائل الإعلام نفسها التي أشارت إلى أن ناديه الحالي سيساهم في دفع جزء من راتبه للموسم المقبل.

وأعار سيتي في الموسم المنصرم حارسه إلى نادي تورينو الإيطالي من دون أن يقدم أداء مقنعا، فعاد إلى ناديه حيث لا يدخل عمليا في حسابات المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، لاسيما بعدما ضم النادي الإنجليزي الشمالي الحارس البرازيلي ايدرسون مورايش من بنفيكا البرتغالي مقابل 40 مليون يورو.

وخاض هارت أكثر من 300 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه عام 2006.