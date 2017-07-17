زوجة توتي تمنعه من تمثيل طوكيو الياباني

تخلى نادي طوكيو فردي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الياباني، عن سعيه لضم القائد السابق لنادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، بسبب عدم رغبة زوجة الأخير في الانتقال إلى الشرق الأقصى، بحسب ما كشفت الاثنين وسائل الإعلام اليابانية.

ونقلت صحيفة "نيكان سبورتس" عن رئيس النادي الياباني هيدياكي هانيو قوله: "في النهاية، لم يتمكن (توتي) من الحصول على موافقة زوجته. لسوء الحظ، ليس أمامنا سوى خيار الانسحاب من المفاوضات بشأن توتي". مضيفاً: "كنت مستعداً للسفر إلى إيطاليا غدا. لست راضيا عن وكيل الأعمال، لكنها كانت تجربة تعليمية قيمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة توتي، ايلاري بلازي، لعبت دورا مؤثرا جدا في إنهاء مسعى النادي الياباني بالحصول على خدمات صانع الألعاب البالغ 40 عاما، فيما أكد هانيو: "أردت حقا أن أرى توتي بقميص فردي. لو حصل ذلك، لكان الأمر مثيرا للغاية لكن الأمر انتهى حتى قبل الجلوس على الطاولة" للتفاوض.

وارتبط اسم توتي الذي رحل في نهاية الموسم المنصرم عن روما بعد مسيرة 25 عاما، بانتقال محتمل إلى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان ميامي أف سي الذي يشرف عليه زميله السابق في المنتخب الإيطالي أليساندرو نستا.

وأعلن توتي الاعتزال بعد مشواره الكروي مع روما، حين كان في السادسة عشرة من عمره عام 1993 ضد بريشيا (2-صفر).

وخاض توتي 786 مباراة بقميص نادي العاصمة وسجل له 307 أهداف لكنه لم يحرز خلال هذه المسيرة الطويلة سوى لقب الدوري المحلي مرة واحدة والكأس مرتين.

وتتحدث وسائل الإعلام الإيطالية عن إمكانية تولي توتي منصبا إداريا في نادي العاصمة.

وتسعى الأندية اليابانية إلى استعادة مكانتها كمركز الاستقطاب الأساسي للنجوم الأجانب في آسيا، بعدما تراجعت في الأعوام الماضية لصالح الأندية الصينية التي تغري اللاعبين بعقود مالية ضخمة.

وتعاقد فيسيل كوبي مؤخرا مع النجم الألماني لوكاس بودولسكي، الفائز مع بلاده بمونديال 2014، في خطوة تعيد إلى الأذهان أيام التعاقدات الكبيرة التي جاءت بلاعبين مثل البرازيليين زيكو وكارلوس دونغا والإنكليزي غاري لينيكر الى الدوري الياباني.