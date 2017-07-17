سترلينغ: نرغب بتحقيق كل الألقاب

أنفق مانشستر سيتي، مبالغ كبيرة في التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز تشكيلته القوية، ويقول لاعبه رحيم سترلينغ إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، سيكون على رأس أولويات فريقه.

وفاز سيتي آخر مرة بالدوري الإنجليزي في 2014 وتخلف بفارق 15 نقطة عن تشيلسي البطل في نهاية الموسم الماضي.

وتعاقد فريق المدرب بيب غوارديولا مع حارس المرمى ايدرسون مقابل مبلغ قدر بنحو 34.7 مليون جنيه إسترليني (44.92 مليون دولار) ومع لاعب الوسط برناردو سيلفا مقابل 43 مليون جنيه إسترليني ومع المدافع كايل ووكر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وقال سترلينغ (22 عاما) إن كل الظروف مهيأة للفوز بالألقاب الآن.

وأشار سترلينغ عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "علينا الفوز بالألقاب وعلينا استعادة لقب الدوري الانجليزي الممتاز".

وأضاف: "بالنسبة لي هذا هو أهم شيء في العام المقبل وأن نكون أفضل فريق في إنجلترا بعد أن تعاقدنا بالفعل مع بعض اللاعبين الرائعين هذا الصيف، وهو ما سيؤدي لتعزيز تشكيلة فريقنا القوية أصلا".

وسيبدأ سيتي استعداداته للموسم الجديد في مواجهة جاره ومنافسه المحلي مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة الخميس المقبل في إطار بطولة الكأس الدولية الودية.

وعن مواجهة الغريم يونايتد قال سترلينغ: "ستكون تجربة رائعة كما كانت دوما وستكون مواجهة صعبة".

وفي إطار جولته الأميركية أيضا سيلتقي سيتي مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، ومع توتنهام هوتسبير اللندني وصيف بطل دوري انجلترا.