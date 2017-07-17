وست بروميتش يعلن تعاقده مع المصري حجازي

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميا مع المدافع المصري الدولي أحمد حجازي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من صفوف الأهلي المصري.

وانضم حجازي 26 عاما، إلى وست بروميتش على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وسافر حجازي إلى هونغ كونغ للحاق بمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توني بوليس مدرب وست بروميتش للموقع الرسمي للنادي: "سعداء للغاية بوجوده معنا، إنه في حالة جيدة، لديه سجل جيد ولعب لبعض الأندية الجيدة، سيكون بمثابة صفقة جيدة بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنها صفقة إعارة، وإذا ظهر بشكل جيد فإن لدينا بالفعل اتفاقا نهائيا، إنها صفقة حقا جيدة بالنسبة لنا".

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة وست بروميتش جون ويليامز: "سعداء بضم أحمد إلى فريقنا".

وأضاف: "لقد لفت أنظارنا في كأس الأمم الافريقية ونحن نتابعه منذ ذلك الحين".