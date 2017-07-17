يونايتد يبقي روميرو في صفوفه حتى 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي، أن حارس مرماه الأرجنتيني سيرجيو روميرو وقع على عقد جديد سيبقيه ضمن صفوف بطل الدوري الأوروبي حتى 2021.

وشارك روميرو، الذي لعب كبديل للإسباني ديفيد دي خيا منذ انضمامه ليونايتد عام 2015، مع الفريق خلال مسيرته في الدوري الأوروبي والتي انتهت بالفوز على أياكس أمستردام الهولندي 2-صفر في مايو الماضي لينال اللقب.

وقال روميرو الذي ينص عقده على إمكانية البقاء لموسم آخر بعد عام 2021: "أنا سعيد للتوقيع على عقد جديد. من هذا الذي لا يريد البقاء مع أكبر أندية العالم؟".

وأضاف: "نملك مجموعة من حراس المرمى المميزين هنا ونتعلم من بعضنا البعض. بالطبع فإن كوني أنا وعائلتي جزءا من نهائي الدوري الأوروبي شكل لحظة تدعو للفخر الشديد.

وزاد: "أتطلع قدما لمساعدة الفريق على البناء على النجاحات التي تحققت في موسم 2017-2018".

وامتدح المدرب جوزيه مورينيو الحارس روميرو (30 عاما) واصفا إياه بأنه "حارس ومحترف وعظيم".

وأردف: "مر بموسم جيد وكان يقدم مستويات مميزة خاصة خلال مشوارنا الناجح في الدوري الأوروبي. يستحق سيرجيو العقد الذي ناله".

وتابع: "من الرائع بالنسبة ليونايتد وجود سيرجيو وديفيد في مثل هذه المركز الهام".

وخاض روميرو 88 مباراة دولية مع الأرجنتين وهو ما يمثل رقما قياسيا بالنسبة لمنتخب بلاده وحافظ على مكانه ضمن الفريق الذي مكنه من بلوغ نهائي كأس العالم 2014.

ويأتي هذا رغم عدم احتفاظه بموقع الحارس الأول في آخر ثلاثة أندية لعب معها بما في ذلك سامبدوريا وموناكو.