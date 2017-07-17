"احضن كونتي" تثير الجدل بين كوستا ومدربه

أثار المهاجم الإسباني كوستا ذو الأصول البرازيلية الجدل مجددا في علاقته مع مدربه الإيطالي طوني كونتي، بعدما ظهر عبر بث مباشر في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ويتواجد مهاجم تشيلسي حاليا في مدينة لاغريتو Lagarto في بلاده الأم البرازيل، حيث يقضي عطلته الصيفية، فيما ظهر مرتديا قميص فريقه السابق أتلتيكو مدريد، موجها رسالة مبطنة إلى المدرب الإيطالي بعدما قال في مداخلة لزميله سيس فابريغاس: "احضن كونتي".

وشهدت علاقة الطرفين خلال الفترة الأخيرة توترا شديدا، وتحديدا منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث رفض النادي اللندني آنذاك عرضا احترافيا ضخما من أحد الأندية الصينية التي رغبت في استقطاب الهداف الإسباني.

وعقب ظهور كوستا المثير للجدل أمس الأحد، يبدو أن اللاعب الإسباني بصدد العودة مجدداً إلى فريقه السابق، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وانتقل كوستا إلى صفوف تشيلسي عام 2014، لكنه لم يحظ بفرصة كافية لتمثيله، خاصة في القسم الأخير من الموسم المنقضي، ما أدى ذلك إلى امتعاض اللاعب وانزعاجه بحسب حديثه عبر وسائل إعلامية متعددة.