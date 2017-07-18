دورتموند يؤكد: أوباميانغ لن يرحل

أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني مرة أخرى، أن هدافه الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ ليس للبيع، واضعا بذلك حدا للتكهنات بشأن مستقبل هذا اللاعب الذي تسعى عدة أندية كبرى للحصول على خدماته.

وارتبط اسم أوباميانغ الذي سجل 31 هدفا لفريقه في الدوري الألماني الموسم الماضي، بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

لكن المهاجم الغابوني البالغ من العمر 28 عاما، استأنف تدريباته مع دورتموند استعدادا للموسم، وشارك معه الثلاثاء في مباراته الودية التي أقيمت في الصين ضد ميلان، وسجل ثنائية في لقاء حسمه فريقه 3-1.

ورغم أن باب الانتقالات الصيفية في ألمانيا يقفل في منتصف ليل الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل، فإن المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك أكد الثلاثاء أن موسم الانتقالات أقفل منذ الآن في ما يخص أوباميانغ، مضيفا "قررنا أن "أوبا" باق مع بوروسيا دورتموند. باب الانتقالات قد اقفل بالنسبة له وإلا سيداهمنا الوقت (من أجل ايجاد بديل لهذا الهداف)".

وذكرت بعض التقارير أن نادي تيانجين كوانجيان الذي يشرف عليه المدافع الإيطالي السابق فابيو كانافارو، مهتم أيضا باوباميانغ ومستعد لدفع 80 مليون يورو من أجل ضمه إلى صفوفه.

لكن مع بقاء ثلاثة أعوام على انتهاء عقده الحالي، يؤكد دورتموند أن اوباميانغ باق في مكانه والمدرب الجديد الهولندي بيتر بوس الذي خلف توماس توخل، يريد أن يكون اللاعب الغابوني مع الفريق عندما ينطلق الموسم في أغسطس.

وأكد مدرب اياكس السابق بعد مباراة الثلاثاء أمام ميلان: "أنا سعيد لأنه في فريقي. إنه لاعب استثنائي وقد أظهر ذلك أكثر من مرة أمام ميلان. إنه شاب ولاعب رائع".