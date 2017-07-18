رئيس برشلونة: نيمار باقٍ بنسبة 200%

أعرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء، عن ثقته بنسبة "200 بالمئة" من بقاء مهاجمه البرازيلي نيمار في صفوفه، وذلك في ظل تقارير عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وردا على سؤال عن بقاء نيمار مع برشلونة في موسم 2017-2018، قال رئيس النادي الكاتالوني جوردي مسيتري للصحافيين "200 بالمئة".

وأفادت تقارير صحف إسبانية أن النادي الباريسي يسعى إلى استقطاب المهاجم الدولي البالغ من العمر 25 عاما، وذلك في أعقاب ضمه مواطنه الظهير الأيمن داني ألفيش من يوفنتوس الإيطالي.

وعنونت صحيفة "آس" أن "نيمار يغازل باريس سان جرمان"، بينما أشارت صحف كاتالونية إلى أن النادي الفرنسي الذي فقد لقب الدوري المحلي الموسم المنصرم لصالح موناكو، "يرغب في إتمام ضم نيمار هذا الصيف".

ورجحت وسائل الإعلام هذه أن سان جرمان يعمل على استغلال رغبة مضمرة لدى نيمار بالخروج من ظل زميله في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأن النادي الفرنسي مستعد لبناء فريق حول نيمار سعيا لاستعادة اللقب الفرنسي وتحقيق ألقاب أوروبية.

وأوردت صحيفة "سبور" الكاتالونية أن خلفية "انزعاج" نيمار في برشلونة تقوم "على دوره (الحالي) في الفريق ورغبته في أن يصبح قائدا، لكن عليه الإدراك أنه ليس ثمة طرق مختصرة للقيادة، وهي أمر يكتسب ببطء، بشكل طبيعي، وبشكل تدريجي".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يمانع سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار، والبالغة 222 مليون يورو (256,8 ملايين دولار)، على أن يعرض على اللاعب عقدا لخمسة أعوام قيمته السنوية 30 مليون يورو.

إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلت عن مصدر لم تسمه في نادي العاصمة الفرنسية، نفيه رغبة الأخير في الخوض بالحديث عن نيمار "مجددا"، مضيفا "ثمة بند جزائي ضخم وعلينا أن نكون واقعيين".

وسبق للتقارير الصحافية أن ربطت بين نيمار وباريس سان جرمان، إلا أن اللاعب وقع عقدا جديدا مع النادي الكاتالوني في أكتوبر الماضي، يمتد خمسة أعوام.

وانضم نيمار إلى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي.