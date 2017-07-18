رسمياً.. جو هارت يحمي مرمى وست هام

حسم الحارس الدولي الإنجليزي جو هارت صفقة انتقاله من مانشستر سيتي إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بحسب ما أكد الأخير الثلاثاء.

ولعب هارت (30 عاما) الموسم الماضي مع تورينو الإيطالي على سبيل الإعارة من سيتي، بعد وصول المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا إلى "ستاد الاتحاد" الصيف الماضي، ويبدو أنه لا يدخل هذا الموسم ايضا في حسابات المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن وست هام دفع 5,1 مليون يورو من أجل الاستعانة بخدمات هارت لموسم واحد، وقد وافق سيتي على المساهمة براتب الحارس الدولي الذي أكد لتلفزيون ناديه الجديد أنه "من المهم بالنسبة لي أن ألعب كرة القدم، وأن أحصل على فرصة القدوم إلى هنا واللعب، فهذا أمر رائع حقا".

وتابع هارت الذي خاض أكثر من 300 مباراة مع سيتي منذ انضمامه اليه عام 2006: "أتطلع بفارغ الصبر للعب في الدوري الممتاز مع فريق كبير مثل وست هام. انتقلنا (وست هام) إلى لندن ستاديوم ونملك سلافن (بيليتش) كمدرب. لقد تحدثت معه ولطالما أعجبني كمدرب. قام بعمل جيد مع المنتخب الكرواتي ويقوم بعمل جيد هنا أيضا. أن أحصل على فرصة القدوم إلى هنا، فالقرار لم يكن صعبا بالنسبة لي".

وينتقل وست هام اعتبارا من الموسم القادم من ملعب "ابتون بارك" إلى الملعب الأولمبي الذي أصبح اسمه "لندن ستاديوم" بعد اولمبياد لندن 2012، بعدما وقع عقد ايجار مع السلطات المحلية لمدة 99 عاما.