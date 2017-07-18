كلوب: ستوريدج وصل إلى أفضل مستوياته

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن مهاجمه دانييل ستوريدغ وصل لأفضل مستوى له خلال ولايته التي بدأت قبل 21 شهرا.

وعانى ستوريدغ مهاجم منتخب إنجلترا من تراجع لياقته البدنية في المواسم الماضية، حيث سجل 11 مشاركة فقط في الموسم الماضي.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد وصل إلى أفضل حالة منذ قدومي إلى هنا".

وأضاف: "لقد جئت في اكتوبر 2015 واعتقد أن دانييل كان مصابا، فترة الإعداد الأخيرة جاءت بعد بطولة وحصل الجميع على فترة راحة قصيرة، ولكن هذا العام حصل على راحة كافية وبات في حالة جسدية جيدة".

وأشار: "دانييل تمكن من المشاركة في فترة الإعداد كاملة حتى الآن، هذا أمر مهم للغاية، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن له أيضا".

ويتواجد ليفربول حاليا في هونج كونغ لإجراء فترة إعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر المشاركة في كأس الدوري الممتاز الآسيوي.