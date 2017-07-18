مدرب ليستر: لم تصلنا أي عروض للتعاقد مع محرز

قال كريغ شكسبير، مدرب ليستر سيتي يوم الثلاثاء، إن ناديه لم يتلق حتى الآن أي عرض للحصول على خدمات الجناح رياض محرز على الرغم من إعلان اللاعب الدولي الجزائري رغبته في الرحيل عن الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وربطت تكهنات محرز باحتمال الانتقال إلى روما الإيطالي، لكن شكسبير قال إن النادي الإيطالي لم يفاتح بطل إنجلترا 2016 للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وأضاف شكسبير أن قلب الدفاع روبرت هوت سيغيب لنحو شهرين بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

وقال شكسبير للصحافيين في هونغ كونغ: "أوضح رياض محرز موقفه بجلاء".

وتابع: "موقفي بسيط. طالما أنه لا يزال هنا ولم نتلق أي عروض لضمه والأمر كله مجرد تكهنات فإنه يتعين عليه أن يبقى ملتزماً مع النادي".

وزاد: "صراحة خلال أسبوعين بعد عودته من عطلة أثبت التزامه وتدرب بجد مع الفريق. رحيل اللاعبين جزء من أي فريق لكرة القدم لكن حتى يصلنا أي عرض لا يكون هناك أي كلام يقال".

وليستر واحد من أربعة أندية تنتمي لدوري الأضواء الإنجليزي موجودة حاليا في هونغ كونغ لخوض بطولة ودية. وسيلتقي مع وست بروميتش البيون غدا الأربعاء بينما سيواجه كريستال بالاس منافسه ليفربول في المباراة الأخرى على ملعب هونغ كونغ.

وسيمنح شكسبير فرصة للوافدين الجديدين هاري مجواير وفيسنتي ايبورا للعب أمام فريق المدرب توني بوليس ويعتقد مدرب ليستر سيتي أنه نجح في تدعيم تشكيلته بعد موسم صعب أخفق خلاله في الدفاع عن لقبه.

وقال شكسبير الذي حل بدلا من كلاوديو رانييري الفائز بالدوري الممتاز في منتصف الموسم الماضي: "هاري يملك خبرة في الدوري الممتاز مع هال سيتي وسنه مناسبة جدا. قدرات ايبورا تتحدث عن نفسها. إنه قائد إشبيلية. فاز بألقاب أوروبية ويجيد اللعب الجماعي ويملك إمكانات كبيرة".

وأشار شكسبير إلى أن هوت لم يسافر مع الفريق، حيث يخضع لبرنامج إعادة تأهيل.

وقال: "روبرت كان يعاني من بعض الآلام في كاحله. خضع لجراحة ناجحة. نشعر بالحزن لغياب هوت لكن نحمد الله أن الإصابة لم تكن خطيرة مثلما كنا نعتقد. نتوقع عودته خلال فترة من ستة إلى ثمانية أسابيع".

وسيبدأ ليستر الموسم الجديد بمواجهة أرسنال في 11 أغسطس.