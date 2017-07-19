تشيلسي يكافئ الإيطالي كونتي بعقد جديد

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، أنه وقع عقدا جديدا مع تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يحسن بموجبه شروط عقده الأول من دون إطالة أمده.

وانضم كونتي (47 عاما) إلى تشيلسي قبل انطلاق موسم 2016-2017 في عقد لمدة ثلاث سنوات، يبقيه على رأس الجهاز الفني للنادي حتى يونيو 2019.

ويأتي إعلان كونتي الذي قاد الفريق اللندني في موسمه الأول إلى لقب بطولة الدوري الانكليزي ووصافة كأس انكلترا، مع استعداد النادي لخوض جولة آسيوية استعدادا للموسم المقبل.

وقال كونتي على الموقع الالكتروني لتشيلسي الذي يملكه الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش: "أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد. عملنا بجد في الموسم الاول لتحقيق شيء مدهش، وانا فخور بما تحقق".

وأضاف: "الآن علينا أن نعمل بجد أكثر من أجل البقاء في القمة" دون إعطاء تفاصيل حول قيمة العقد الذي أشارت وسائل إعلام انكليزية إلى أنه يحسن شروط العقد الأول، ويحافظ على مدته الزمنية.

من جانبها، اعتبرت مديرة تشيلسي مارينا غرانوفسكايا أن العقد الجديد يشكل مكافأة "للنجاح الباهر" الذي حققه كونتي في موسمه الأول.

وأضافت: "هذا العقد الجديد يعكس ايماننا بقدرته على مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي وعلى العودة إلى المنافسات الأوروبية في مسابقة دوري الأبطال".

وتعزز الجهاز التدريبي لكونتي بضم مواطنيه باولو فانولي كمساعد لمدرب الفريق الأول، ودافيدي ماتزوتا الذي سيعمل كمساعد يتولى بشكل أساسي مهمة تحليل اداء اللاعبين ومساعدتهم على تحسينه.