المصري المحمدي ينضم إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الدولي المصري أحمد المحمدي من مواطنه هال سيتي، لثلاث سنوات مقابل مليون جنيه استرليني (1,3 مليون دولار).

ويلعب الفريقان في الدرجة الإنجليزية الأولى (الثانية عمليا).

ويلتحق المحمدي (29 عاما) بفريقه الجديد في معسكره الإعدادي للموسم المقبل في ألمانيا، حيث سينضم إلى مدربه السابق ستيف بروس الذي أشرف عليه في سندرلاند وهال سيتي.

وقال اللاعب المصري: "أستون فيلا ناد كبير وأنا مسرور للانضمام إليه - إنه أحد أكبر الأندية في انجلترا، وتاريخه وتقاليده معروفان".

وأضاف: "إنه وقت رائع ايضا للانضمام لاننا نتطلع للعودة إلى الدوري الممتاز. سأقدم بالتأكيد كل شيء لمساعدة الفريق لتحقيق هذا الهدف".

وبات المحمدي ثالث لاعب يتعاقد معه أستون فيلا بعد المدافع جون تيري والحارس سام جونستون المعار من مانشستر يونايتد.