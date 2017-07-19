فينغر: أرسنال لن يستغني عن سانشيز

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، إن الفريق اللندني لن يبيع مهاجمه اليكسيس سانشيز، ورفض تصريحات اللاعب التشيلي الذي يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وزاد الحديث عن مستقبل اللاعب البالغ عمره 28 عاما منذ نهاية الموسم الماضي، ويمتد عقده حتى 2018 ولم يتوصل أرسنال لاتفاق لاستمرار سانشيز فيما بعد ذلك.

وأبلغ فينغر الصحافيين خلال جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد: "اتخذنا القرار وسنلتزم به. القرار هو عدم بيعه".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية يوم الأحد إلى أن سانشيز، هداف أرسنال في الموسم الماضي برصيد 30 هدفا، سيرحل عن فريقه بعدما أكد أنه يريد المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ولم يتأهل أرسنال إلى دوري الأبطال بعدما احتل المركز الخامس في الدوري، وقال فينغر إن تصريحات سانشيز لم تترجم بشكل صحيح حيث كان يتحدث إلى محطة راديو سبورت الإذاعية التشيلية.

وقال فينغر: "لا أهتم بالتصريحات التي ترجمت إليكم. المقابلة التي حصلت عليها لم يكن فيها ذلك".

وتابع: "هدفنا هو التركيز على الدوري الممتاز وهي بطولة الآن أهم من دوري الأبطال".

وواصل: "لعبنا في دوري الأبطال 20 عاما منهم 17 عاما قبل مجيء سانشيز وثلاثة بعد حضوره لذا فنحن نستطيع العودة إليها".

وأشار فينغر إلى أن رحيل المهاجم روبن فان بيرسي إلى مانشستر يونايتد قبل بدء العام الأخير من عقده لا يتشابه مع حالة سانشيز.

وقال فينغر: "كل حالة مختلفة، فان بيرسي كان سيبلغ 31 عاما وعقده كان مستمرا لعام واحد. سانشيز أصغر سنا".

ويبدأ أرسنال جولته الآسيوية بمواجهة بايرن ميونيخ في وقت لاحق من الأربعاء.