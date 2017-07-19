يوفنتوس يضم الحارس تشيزني إلى صفوفه

أعلن يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، أنه ضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 12.2 مليون يورو (14.1 مليون دولار).

وأمضى الحارس البولندي، الذي خاض 29 مباراة دولية، آخر عامين معارا لروما الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وشارك في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وأنهى الحارس البولندي البالغ من العمر 27 عاما الموسم الماضي بعد ان سكنت شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري وبلغ 14 هدفا متفوقا بهدف واحد على جيانلويجي بوفون الحارس الأساسي ليوفنتوس على مدار اخر 16 عاما.

وقال شتينسني في مؤتمر صحفي "كل لاعب يحضر إلى يوفنتوس يصبح أفضل وكل من يحضر إلى هنا ينال الألقاب".

وأعلن يوفنتوس على موقعه على الإنترنت أن قيمة صفقة ضم الحارس البولندي ربما تزيد على 3.1 مليون يورو إذا ما تم الوفاء ببعض الشروط على مدار الاربع سنوات.

وجدد بوفون، الذي خاض 169 مباراة مع إيطاليا، العام الماضي عقده مع يوفنتوس حتى 2018 وقال انه يعتزم الاعتزال عقب نهائيات كأس العالم العام المقبل.

وخاض شتينسني 132 مباراة مع أرسنال.