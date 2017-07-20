دي شيليو ينضم إلى صفوف يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس أنه ضم إلى صفوفه المدافع الإيطالي ماتيا دي شيليو لاعب ميلان مقابل 12 مليون يورو، بعد يوم من تعاقده مع الحارس البولندي تشيزني.



وارتبط دي شيليو (24 عاما) الذي خاض 31 مباراة دولية مع المنتخب الايطالي مع يوفنتوس بعقد لمدة خمسة أعوام بعد اجتيازه الفحص الطبي يوم الأربعاء.



وقال يوفنتوس الذي يتخذ من مدينة تورينو مقرا له عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: تعاقد يوفنتوس مع لاعب يتمتع بقدرات ومهارات متنوعة وخبرة دولية.



وهذا هو أول انتقال لدي شيليو خلال مسيرته الرياضية بعد ظهوره الأول مع ميلان في 2011. وخاض دي شيليو 110 مباريات بألوان ميلان.



وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خسر خط دفاع يوفنتوس المدافع الايمن داني الفيس الذي انتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي وقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي الذي تعاقد مع ميلان.