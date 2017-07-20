رئيس الاتحاد الإسباني يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

مثل آنخيل ماريا فيار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمام أحد القضاة بالعاصمة مدريد يوم الخميس بعد يومين فقط من إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد.



وتم نقل فيار ونجله صباح الخميس إلى مقر المحكمة الوطنية من قبل الحرس المدني، برفقة خوان بادرون، نائب رئيس اتحاد الكرة الإسباني واثنين مسؤولي كرة القدم.



وأعلن الادعاء أنه يقوم حاليا بالتحقيق في تهم تتعلق بسوء الإدارة واختلاس الأموال والفساد وتزوير الوثائق.



يذكر أن فيار (67 عاما) يتولى رئاسة اتحاد الكرة الإسباني منذ 29 عاما، كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، فضلا عن كونه عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وكان جوركا فيار أحد الشخصيات المؤثرة داخل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، حيث شغل منصب المدير العام للاتحاد خلال الفترة من ديسمبر عام 2014 حتى يوليو عام 2016.