رئيس تورينو لميلان: بيلوتي مقابل 100 مليون يورو

شدد أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي يوم الخميس على أن ناديه لا يريد ولا يحتاج لبيع مهاجمه أندريا بيلوتي، مؤكدا أنه لن يرحل عن الفريق إلا بمقابل 100 مليون يورو لأي ناد خارجي.



وجاء بيلوتي من مقاعد البدلاء، ليسجل هدفا ويصنع هدفين آخرين، خلال فوز تورينو الودي 3 - 1 على أوغيناتيسي الإيطالي في ظل تكهنات بقيام إدارة ميلان بفتح خط المفاوضات للتعاقد مع اللاعب.



ورغم ذلك، صرح كايرو لشبكة (سكاي سبورتس) الإيطالية: إن عقد بيلوتي مع النادي يتضمن شرطا جزائيا في حال رحيله خارج إيطاليا. أتمنى بقاءه في تورينو عاما آخر، ويمكنه البقاء هنا، قبل أن أفرط فيه، سوف أفكر في ذلك الأمر 100 مرة أخرى، إنني لا أرغب في رحيله، إلا إذا اضررت لذلك بسبب الشرط الجزائي.



وأردف: بيلوتي محط أنظار الجميع، إنهم يتحدثون عنه دائما، ولكن أريد أن يبقى معنا. إن من الممكن أن يرحل إذا تم دفع 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي



وكان بيلوتي، الذي سينتهي عقده مع تورينو عام 2020، قد سجل 26 هدفا مع تورينو في بطولة الدوري خلال الموسم المنصرم، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة.