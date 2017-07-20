كايل ووكر: تركت توتنهام من أجل تحقيق الألقاب

قال المدافع الإنجليزي الأيمن كايل ووكر إنه انضم إلى مانشستر سيتي قادما من توتنهام من أجل حصد الألقاب بعد فشل النادي اللندني في التتويج أكثر من مرة.



واقترب توتنهام الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1961 لكنه نجح فقط في احتلال مركز بين الثلاثة الأوائل في الموسمين الماضيين. ولم يحرز توتنهام أي لقب كبير منذ تتويجه بكأس الرابطة في 2008.



وقال ووكر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): مع هؤلاء اللاعبين الكبار الموجودين هنا آمل أن نتمكن من الفوز بأحد الألقاب وهذا ما أريد تحقيقه خلال مسيرتي.



وأضاف ووكر: لم يحالفني الحظ في توتنهام بعد أن اقتربنا من التتويج في الموسمين الماضيين. لم يحالفنا الحظ في بعض الأحيان. لم نتمكن من تحقيق التفوق المطلوب، وأصبحت بحاجة إلى تحد جديد.. أحيانا تضطر للخروج قليلا من المكان الذي تستريح فيه.



وأكد ووكر (27 عاما) أنه سعيد بالعمل مع الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي الحالي وبرشلونة السابق قائلا: المدرب كان عاملا حاسما في انتقالي إلى سيتي. لأنني أردت الانتقال والعمل تحت قيادته.



ومن المتوقع أن يلعب ووكر في مواجهة زملائه القدامى عندما يتقابل الفريقان الإنجليزيان في مباراة ودية في ناشفيل الأميركية يوم 29 يوليو الجاري.