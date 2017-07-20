موناكو: أندية أوروبية فاوضت مبابي دون إذن منا

قال موناكو يوم الخميس إن عددا من الأندية الأوروبية فاتحت المهاجم كيليان مبابي بالانضمام إليها دون الحصول على إذن من بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



وربطت تقارير مبابي (18 عاما) باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو أرسنال بعدما سجل 26 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي ليساعد موناكو على الفوز بالدوري وبلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.



وقال النادي في موقعه على الانترنت: أندية أوروبية مهمة اتصلت بكيليان مبابي وممثليه دون الحصول على إذن من موناكو.



وأضاف موناكو أن هذه الاتصالات تخرق لوائح الدوري الفرنسي والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).



وأوضح النادي في بيان: لانهاء هذا الوضع غير المقبول يدرس موناكو التوجه بطلب الى رابطة أندية الدوري الفرنسي والفيفا لفتح تحقيق تأديبي ضد الأندية المخالفة. دون ذكر أسماء الأندية التي أشار إليها.



وتنص قواعد الانتقالات التي وضعها الفيفا على ضرورة أن يقدم أي طرف يرغب في الحصول على خدمات أي لاعب طلبا كتابيا للنادي الذي يلعب فيه حاليا قبل الدخول في مفاوضات معه.