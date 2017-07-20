موناكو يرفض 50 مليون يورو من أجل ميندي

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، يوم الخميس، أن موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم رفض عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي وصل إلى 50 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الدولي بنجامين ميندي.

وبعد التخلي عن الفرنسيين غايل كليشي وبكاري سانيا والأرجنتيني بابلو زاباليتا، يرغب مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا بضم ميندي لتعزيز دفاعات الفريق، لكن موناكو رفض العرض البالغة قيمته 44,5 مليون جنيه إسترليني (49,7 مليون يورو).

وأوردت شبكة "سكاي سبورت" أن موناكو يرغب للتخلي عن ميندي (23 عاما)، بالحصول من سيتي على عرض أقرب إلى ما دفعه الأخير لصالح نادي توتنهام الانجليزي الأسبوع الماضي، لضم مدافعه الدولي الإنجليزي كايل ووكر.

وكان غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ضم ووكر مقابل 54 مليون جنيه (60,1 مليون يورو).

وبدأ ميندي مسيرته مع منتخب فرنسا في مارس الماضي ضد لوكسمبورغ (3-1) ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، وأحرز في الموسم المنصرم بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو، في الموسم الأول له معه بعد قدومه من مرسيليا.