القرعة تضع مواجهة الكلاسيكو نهاية العام الجاري

سحبت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، وأسفرت عن لقاء ريال مدريد حامل اللقب في أولى مبارياته بالموسم الجديد للمسابقة مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونا في 20 آأغسطس المقبل ، بينما يستهل غريمه التقليدي برشلونة مشواره باستضافة ريال بيتيس على ملعب كامب نو.



وأجريت مراسم سحب القرعة في مقر الاتحاد الإسباني ، بالشكل المعتاد الذي يسبق كل موسم ، لكنها لم تشهد حضور ممثلين عن الاتحاد الإسباني الذي يخضع رئيسه أنخيل ماريا فيار للاحتجاز حاليا حيث يواجه إدعاءات فساد.



وكان من المفترض سحب القرعة يوم الخميس لكنها تأجلت لمدة 24 ساعة بقرار من السلطات التي تحقق بقضية فيار.



وطبقا للقرعة ، ستكون مواجهة الكلاسيكو الأولى في الموسم الجديد للدوري بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في 20 ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد بينما تقام مواجهة الكلاسيكو الثانية ضمن جولة الإياب ، على ملعب "كامب نو".



وسيكون الكلاسيكو الأول ، آخر مباراة لكل من الفريقين في عام 2017 وربما يكون لبرشلونة بعض الأفضلية ، حيث تقام المواجهة بعد أربعة أيام من نهائي كأس العالم للأندية بأبوظبي ، والذي قد يخوضه ريال مدريد بطل أوروبا في حالة الفوز بالدور قبل النهائي.



ويحتضن "واندا ميتروبوليتانو" ، الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد ، مباراة ديربي العاصمة الأولى أمام ريال مدريد في 19 نوفمبر ، بينما يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة الديربي الثانية بين الجارين في الثامن من نيسان/أبريل ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.



وتنطلق منافسات الدوري يومي 19 و20 أغسطس المقبل وستشهد المرحلة الأولى بداية تبدو سهلة لأتلتيكو مدريد حيث يلتقي جيرونا الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى.



بينما يختتم الموسم في 20 مايو 2018 ، ويخوض ريال مدريد آخر مبارياته على ملعبه أمام فياريال بينما يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد في المرحلة الأخيرة.