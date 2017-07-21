تايلاند تنسحب من سباق استضافة كأس آسيا 2023

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة أن تايلاند سحبت عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023، بعدما قدمت طلباً لاستضافة البطولة في أبريل من العام الماضي



وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي يوم الجمعة بقراره سحب عرض استضافة كأس آسيا المقررة في 2023، دون تقديم تفسيراً لانسحاب تايلاند من السباق.



وبانسحاب تايلاند سيصبح التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية فقط على استضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، علماً بأن الإمارات ستستضيف النسخة القادمة من البطولة القارية عام 2019.