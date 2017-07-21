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تايلاند تنسحب من سباق استضافة كأس آسيا 2023

المصدر: كوالامبور - رويترز
أستراليا فازت بالنسخة الأخيرة عام 2015
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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة أن تايلاند سحبت عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023، بعدما قدمت طلباً لاستضافة البطولة في أبريل من العام الماضي

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي يوم الجمعة بقراره سحب عرض استضافة كأس آسيا المقررة في 2023، دون تقديم تفسيراً لانسحاب تايلاند من السباق.

وبانسحاب تايلاند سيصبح التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية فقط على استضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، علماً بأن الإمارات ستستضيف النسخة القادمة من البطولة القارية عام 2019.

كلمات دالّة

#تايلاند, #كأس آسيا, #كوريا الجنوبية, #الصين

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